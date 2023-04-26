Эрдоган отменил все предвыборные мероприятия: в СМИ заговорили про инфаркт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

В связи с отменой всех предвыборных мероприятий менее чем за три недели до выборов в Турции, назначенных на 14 мая, появилась информация о возможном инфаркте миокарда у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом пишет AVAZTÜRK.

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Во время телевизионной трансляции перед выборами у него началось недомогание, которое он объяснил "желудочным гриппом". Однако после отмены трех предвыборных выступлений и рекомендации врачей отдыхать дома, появились слухи о сердечном приступе у президента.

Помощники Эрдогана отмахиваются от проблем со здоровьем и называют их незначительными, но СМИ продолжают рассказывать о возможном серьезном заболевании.

Инцидент произошел в непростое время, когда оппозиционные партии объединились вокруг общего претендента на пост президента Кемаля Кылычдароглу, что заставило даже приверженцев Эрдогана задуматься о будущем без него. Хотя популярность Эрдогана снижалась в течение многих лет, он оставался на посту президента, благодаря слабости и разделенности оппозиции, а также отсутствию явной альтернативы.

Однако на этот раз оппозиция смогла объединиться, что дало возможность избирателям задуматься о перспективах развития страны.

Некоторые эксперты считают, что отмена предвыборных мероприятий может повлиять на результаты голосования, а также привести к неопределенности и напряженности в обществе.

Тем не менее другие эксперты указывают на то, что отмена мероприятий может вызвать симпатию избирателей к Эрдогану, который воспользуется этим в своих интересах.

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган прервал телеинтервью в прямом эфире. Впоследствии он вернулся и извинился, заявив, что у него "желудочный грипп" и ему из-за этого ему стало плохо.