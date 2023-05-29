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Ердоган святкує: відчайдушна витівка Президента на даху автобуса

29 травня 2023 04:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ердоган святкує: відчайдушна витівка Президента на даху автобуса
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Реджеп Таїп Ердоган після оголошення результатів другого туру в Туреччині та перемоги заявив, що "демократія є переможцем", і закликав об’єднатися навколо національних цілей та мрій.

Про це повідомляє агенція ВВС.

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Ердоган вдерся на дах автобуса та звернувся до прихильників у рідному районі Стамбула. Він також подякував усім, хто брав участь у виборах: "Другий тур президентских виборів ми завершили за підтримки народу".

Реджеп Таїп Ердоган також присвятив своїм прихильникам пісню. 

Аналітики назвали президентські та парламентські вибори у Туреччині історичними, оскільки вперше за 20 років правління Ердогана в опозиційного кандидата Кемаля Киличдароглу з'явився шанс на успіх.

Зауважимо, у другому турі президентських виборів громадяни Туреччини обирали між діючим президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом та лідером опозиції Кемалем Киличдароглу. 

Ердоган переміг у другому турі виборів. Він отримав понад 52% голосів, його опонент Киличдароглу — 47%.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана із переобранням на посаду.

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