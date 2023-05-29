Ердоган святкує: відчайдушна витівка Президента на даху автобуса

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: REUTERS

Реджеп Таїп Ердоган після оголошення результатів другого туру в Туреччині та перемоги заявив, що "демократія є переможцем", і закликав об’єднатися навколо національних цілей та мрій.

Про це повідомляє агенція ВВС.

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Ердоган вдерся на дах автобуса та звернувся до прихильників у рідному районі Стамбула. Він також подякував усім, хто брав участь у виборах: "Другий тур президентских виборів ми завершили за підтримки народу".

Реджеп Таїп Ердоган також присвятив своїм прихильникам пісню.

Ердоган переміг у другому турі виборів. Він отримав понад 52% голосів, його опонент Киличдароглу — 47%.



Офіційні результати має повідомити Вища виборча рада Туреччини, втім Ердоган вже святкує перемогу. Він подякував своїм прихильникам та заспівав перед ними пісню.



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Аналітики назвали президентські та парламентські вибори у Туреччині історичними, оскільки вперше за 20 років правління Ердогана в опозиційного кандидата Кемаля Киличдароглу з'явився шанс на успіх.

Володимир Зеленський привітав чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана із переобранням на посаду



Президентом Туреччини офіційно став Ердоган. Про це повідомив ЦВК країни. https://t.co/GrA9bxANpn pic.twitter.com/aaJLVk5VrE — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) May 28, 2023

Зауважимо, у другому турі президентських виборів громадяни Туреччини обирали між діючим президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом та лідером опозиції Кемалем Киличдароглу.

Ердоган переміг у другому турі виборів. Він отримав понад 52% голосів, його опонент Киличдароглу — 47%.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана із переобранням на посаду.