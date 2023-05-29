Ердоган святкує: відчайдушна витівка Президента на даху автобуса
Реджеп Таїп Ердоган після оголошення результатів другого туру в Туреччині та перемоги заявив, що "демократія є переможцем", і закликав об’єднатися навколо національних цілей та мрій.
Про це повідомляє агенція ВВС.
Ердоган вдерся на дах автобуса та звернувся до прихильників у рідному районі Стамбула. Він також подякував усім, хто брав участь у виборах: "Другий тур президентских виборів ми завершили за підтримки народу".
Реджеп Таїп Ердоган також присвятив своїм прихильникам пісню.
Ердоган переміг у другому турі виборів. Він отримав понад 52% голосів, його опонент Киличдароглу — 47%.— ҐРУНТ (@grntmedia) May 28, 2023
Офіційні результати має повідомити Вища виборча рада Туреччини, втім Ердоган вже святкує перемогу. Він подякував своїм прихильникам та заспівав перед ними пісню.
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Аналітики назвали президентські та парламентські вибори у Туреччині історичними, оскільки вперше за 20 років правління Ердогана в опозиційного кандидата Кемаля Киличдароглу з'явився шанс на успіх.
Володимир Зеленський привітав чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана із переобранням на посаду— Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) May 28, 2023
Президентом Туреччини офіційно став Ердоган. Про це повідомив ЦВК країни. https://t.co/GrA9bxANpn pic.twitter.com/aaJLVk5VrE
Зауважимо, у другому турі президентських виборів громадяни Туреччини обирали між діючим президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом та лідером опозиції Кемалем Киличдароглу.
Ердоган переміг у другому турі виборів. Він отримав понад 52% голосів, його опонент Киличдароглу — 47%.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана із переобранням на посаду.