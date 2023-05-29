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Эрдоган отмечает: отчаянная выходка Президента на крыше автобуса

29 мая 2023 04:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Эрдоган отмечает: отчаянная выходка Президента на крыше автобуса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Реджеп Тайип Эрдоган после оглашения результатов второго тура в Турции и победы заявил, что "демократия является победителем", и призвал объединиться вокруг национальных целей и мечтаний.

Об этом сообщает агентство BBC.

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Эрдоган влез на крышу автобуса и обратился к поклонникам в родном районе Стамбула. Он также поблагодарил всех, кто участвовал в выборах: "Второй тур президентских выборов мы завершили при поддержке народа".

Реджеп Тайип Эрдоган также посвятил своим поклонникам песню.

Аналитики назвали президентские и парламентские выборы в Турции историческими, поскольку впервые за 20 лет правления Эрдогана у оппозиционного кандидата Кемаля Киличдароглу появился шанс на успех.

Отметим, что во втором туре президентских выборов граждане Турции выбирали между действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером оппозиции Кемалем Киличдароглу.

Эрдоган победил во втором туре выборов. Он получил более 52% голосов, его оппонент Киличдароглу — 47%.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил действующего президента Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием в должность.

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