Ердоган жорстко розкритикував "Євробачення" — деталі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: AP

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розкритикував пісенний конкурс "Євробачення" через те, що захід нібито заохочує "гендерну нейтралізацію" і загрожує існуванню "традиційної сім'ї". Туреччина не бере участь у конкурсі з 2012 року.

Про це повідомляє The Guaradian.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: скриншот Telegram

У промові після засідання кабінету міністрів Реджеп Таїп Ердоган назвав учасників конкурсу "троянськими конями соціального виродження" і заявив, що його уряд мав рацію, відсторонивши Туреччину від участі в загальноєвропейському поп-конкурсі з 2012 року.

"Однією з найбільш очевидних сфер глобального нав'язування є політика гендерної нейтральності. Ми стали свідками цього у великих масштабах на конкурсі "Євробачення", що відбувся минулого тижня.На таких заходах стало неможливо зустріти нормальну людину. Ми краще розуміємо, як ми прийняли правильне рішення, тримаючи Туреччину подалі від цього ганебного змагання протягом останніх 12 років", — заявив Ердоган.

Президент відкрито натякнув на швейцарського співака Nemo, який виграв 68-й пісенний конкурс Євробачення з піснею "The Code". У 2023 році артист заявив про свою небінарну ідентичність та своїм виступом на сцені конкурсу представив світу ЛГБТ+ спільноту.

Лідер Туреччини також засудив серйозне зниження народжуваності в країні та назвав його "екзистенційною загрозою" і "катастрофою". Ердоган вже давно закликає турецькі родини мати щонайменше трьох дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова оцінила виступ Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024. Також ми розповідали, що Jerry Heil та Alyona Alyona презентували кліп на нову пісню.