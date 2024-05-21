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Эрдоган считает песенный конкурс Евровидение позором — что известно

21 мая 2024 13:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Эрдоган подверг жесткой критике "Евровидение".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AP
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике песенный конкурс "Евровидение" за то, что мероприятие якобы поощряет "гендерную нейтрализацию" и угрожает существованию "традиционной семьи". Турция не участвует в конкурсе с 2012 года.

Об этом сообщает The Guaradian.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: скриншот Telegram

В речи после заседания кабинета министров Реджеп Тайип Эрдоган назвал участников конкурса "троянскими конями социального вырождения" и заявил, что его правительство сделало правильный шаг, отстранив Турцию от участия в общеевропейском поп-конкурсе с 2012 года.

"Одной из наиболее очевидных сфер глобального навязывания является политика гендерной нейтральности. Мы стали свидетелями этого в больших масштабах на состоявшемся на прошлой неделе конкурсе "Евровидение". На таких мероприятиях стало невозможно встретить нормального человека. Мы лучше понимаем, как мы приняли правильное решение, держа Турцию подальше от этого позорного состязания за последние 12 лет", — заявил Эрдоган.

Президент открыто намекнул на швейцарского певца Nemo, который выиграл 68-й песенный конкурс Евровидения с песней The Code. В 2023 году артист заявил о своей небинарной идентичности и своим выступлением на сцене конкурса представил миру ЛГБТ+ сообщество.

Лидер Турции также осудил серьезное снижение рождаемости в стране и назвал его "экзистенциальной угрозой" и "катастрофой". Эрдоган уже давно призывает турецкие семьи иметь по меньшей мере троих детей.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова оценила выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024. Также мы рассказывали, что Jerry Heil и Alyona Alyona представили клип на новую песню.

Турция
скандал
семья
Швейцария
Реджеп Эрдоган
конкурс

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