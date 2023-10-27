Ердоган закликає турків вийти на мітинг і підтримати палестинців
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав жителів Туреччини виходити на мітинг та підтримати палестинців. Акція запланована на завтра, 28 жовтня, у стамбульському аеропорту імені Ататюрка.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
Ердоган закликає турків підтримати палестинців
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган просить своїх громадян прийти до стамбульського летовища імені Ататюрка та продемонструвати солідарність з палестинцями.
"Я запрошую кожного члена нашої нації на великий палестинський мітинг, який ми завтра проведемо в стамбульському аеропорту імені Ататюрка, де ми ще раз продемонструємо всьому світу нашу солідарність із нашими палестинськими братами", — написав президент Туреччини.
Нагадаємо, президент Туреччини та лідер Партії справедливості та розвитку Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що ХАМАС не є терористичною організацією. Натомість він вважає їх групою визволителів та моджахедів.
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