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Эрдоган призывает турок выйти на митинг и поддержать палестинцев

27 октября 2023 23:19
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Эрдоган призывает турок выйти на митинг и поддержать палестинцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей Турции выйти на митинг и поддержать палестинцев. Акция запланирована на завтра, 28 октября, в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Эрдоган призывает турок поддержать палестинцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просит своих граждан прийти к стамбульскому аэропорту имени Ататюрка и продемонстрировать солидарность с палестинцами.

"Я приглашаю каждого члена нашей нации на большой палестинский митинг, который мы завтра проведем в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, где мы еще раз продемонстрируем всему миру нашу солидарность с нашими палестинскими братьями", — написал президент Турции.

Призыв Эрдогана
Скриншот сообщения из Telegram-канала Recep Tayyip Erdoğan

Напомним, президент Турции и лидер Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ХАМАС не является террористической организацией. Он считает их группой освободителей и моджахедов.

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