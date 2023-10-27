Эрдоган призывает турок выйти на митинг и поддержать палестинцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей Турции выйти на митинг и поддержать палестинцев. Акция запланирована на завтра, 28 октября, в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Эрдоган призывает турок поддержать палестинцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просит своих граждан прийти к стамбульскому аэропорту имени Ататюрка и продемонстрировать солидарность с палестинцами.
"Я приглашаю каждого члена нашей нации на большой палестинский митинг, который мы завтра проведем в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, где мы еще раз продемонстрируем всему миру нашу солидарность с нашими палестинскими братьями", — написал президент Турции.
Напомним, президент Турции и лидер Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ХАМАС не является террористической организацией. Он считает их группой освободителей и моджахедов.
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