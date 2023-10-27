Эрдоган призывает турок выйти на митинг и поддержать палестинцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: УНИАН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей Турции выйти на митинг и поддержать палестинцев. Акция запланирована на завтра, 28 октября, в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просит своих граждан прийти к стамбульскому аэропорту имени Ататюрка и продемонстрировать солидарность с палестинцами.

"Я приглашаю каждого члена нашей нации на большой палестинский митинг, который мы завтра проведем в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, где мы еще раз продемонстрируем всему миру нашу солидарность с нашими палестинскими братьями", — написал президент Турции.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Recep Tayyip Erdoğan

Напомним, президент Турции и лидер Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ХАМАС не является террористической организацией. Он считает их группой освободителей и моджахедов.