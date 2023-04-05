Ердоган закликав реформувати Радбез ООН

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про необхідність терміново провести комплексну реформу Ради Безпеки ООН.

Про це пише видання Anadolu.

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"Нинішній порядок, який захоплює долю людства між вустами 5 країн, не є стійким. Існує нагальна потреба в тому, щоб РБ ООН було реформовано з інклюзивним і всеосяжним розумінням", — сказав Реджеп Таїп Ердоган під час вечері, що відбулася з іноземними послами та дипломатами в Туреччині.

Щодо війни росії проти України Ердоган вірить у можливість "зберегти справедливий мир, який дозволить обом сторонам отримати почесний вихід, і який виведе наш регіон з виру, в який його втягнули".

Ердоган сказав, що Туреччина знає про "ігри в слова, дипломатичні та військові хитрощі" терористичних угруповань і підтвердив, що його країна уважно за ними стежить.

"Як ми не погоджуємося на те, щоб наша країна була оточена терористичним коридором, ми точно не допустимо подальших спроб", — додав він.

Нагадаємо, турецький безпілотник Bayraktar TB3 за кілька днів здійснить свій перший політ. Новий дрон від компанії Bayrak має відмінності від попередників, у вигляді складаних крил.