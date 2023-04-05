Ердоган закликав реформувати Радбез ООН
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про необхідність терміново провести комплексну реформу Ради Безпеки ООН.
Про це пише видання Anadolu.
"Нинішній порядок, який захоплює долю людства між вустами 5 країн, не є стійким. Існує нагальна потреба в тому, щоб РБ ООН було реформовано з інклюзивним і всеосяжним розумінням", — сказав Реджеп Таїп Ердоган під час вечері, що відбулася з іноземними послами та дипломатами в Туреччині.
Щодо війни росії проти України Ердоган вірить у можливість "зберегти справедливий мир, який дозволить обом сторонам отримати почесний вихід, і який виведе наш регіон з виру, в який його втягнули".
Ердоган сказав, що Туреччина знає про "ігри в слова, дипломатичні та військові хитрощі" терористичних угруповань і підтвердив, що його країна уважно за ними стежить.
"Як ми не погоджуємося на те, щоб наша країна була оточена терористичним коридором, ми точно не допустимо подальших спроб", — додав він.
Нагадаємо, турецький безпілотник Bayraktar TB3 за кілька днів здійснить свій перший політ. Новий дрон від компанії Bayrak має відмінності від попередників, у вигляді складаних крил.