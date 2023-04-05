Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости срочно провести комплексную реформу Совета Безопасности ООН.

Об этом пишет издание Anadolu.

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"Нынешний порядок, который захватывает судьбу человечества между устами 5 стран, не устойчив. Существует настоятельная потребность в том, чтобы СБ ООН был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием", — сказал Реджеп Тайип Эрдоган во время ужина, состоявшегося с иностранными послами и дипломатами в Турции.

Относительно войны россии против Украины Эрдоган верит в возможность "сохранить справедливый мир, который позволит обеим сторонам получить почетный выход, и который выведет наш регион из водоворота, в который его втянули".

Эрдоган сказал, что Турция знает об "играх в слова, дипломатические и военные уловки" террористических группировок и подтвердил, что его страна внимательно за ними следит.

"Как мы не соглашаемся на то, чтобы наша страна была окружена террористическим коридором, мы точно не допустим дальнейших попыток" , — добавил он.

Напомним, турецкий беспилотник Bayraktar TB3 через несколько дней совершит свой первый полет. Новый дрон от компании Bayrak имеет отличия от предшественников, в виде складных крыльев.