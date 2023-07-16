Естонія планує придбати боєприпаси на суму понад мільярд євро: в чому причина

Міністр оборони Ханно Певкур. Фото:Tairo Lutter

У найближчих 4 роки Естонія планує закупити боєприпаси на суму понад мільярд євро. Вже затвердили відповідний план.

Про це міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає видання Postimees.

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В чому причина

Як пояснює міністр, війна Росії проти України показала пріорітетні галузі, у які потрібно вкладати кошти.

"Повномасштабна війна Росії проти України наочно показує, у які можливості нам потрібно інвестувати. Зробити це дозволяє підвищення видатків на держоборону до 3 відсотків ВВП. Пріоритетом розвитку є якнайшвидше створення необхідних можливостей", — каже Певкур.

Тож, у період з 2024 по 2027 рік Естонія хоче покращити ППО реактивних систем залпового вогню HIMARS. Для цього планується закупка ракетного комплексу середньої дальності, боєприпаси для повітряного нападу, механізація маневрених підрозділів, а також збільшення запасів боєприпасів.

Нагадаємо, уряд Сербії надасть Україні гуманітарну підтримку, пов'язану з усуненням наслідків вибуху Каховської ГЕС у Херсонській області. Більшість цієї допомоги складається з товарів та медикаментів.