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Эстония планирует приобрести боеприпасы на сумму свыше миллиарда евро: в чем причина

16 июля 2023 14:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Эстония планирует приобрести боеприпасы на сумму свыше миллиарда евро: в чем причина
Министр обороны Ханно Певкур. Фото:Tairo Lutter
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ближайшие 4 года Эстония планирует закупить боеприпасы на сумму более миллиарда евро. Уже утвердили соответствующий план.

Об этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает издание Postimees.

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В чем причина

Как объясняет Министр, война России против Украины показала приоритетные отрасли, в которые нужно вкладывать средства.

"Полномасштабная война России против Украины наглядно показывает, в какие возможности нам нужно инвестировать. Сделать это позволяет повышение расходов на гособорону до 3 процентов ВВП. Приоритетом развития является скорейшее создание необходимых возможностей", — говорит Певкур.

Так, в период с 2024 по 2027 год Эстония намерена улучшить ПВО реактивных систем залпового огня HIMARS. Для этого планируется закупка ракетного комплекса средней дальности, боеприпасов для воздушного нападения, механизации маневренных подразделений, а также увеличения запасов боеприпасов.

Напомним, правительство Сербии предоставит Украине гуманитарную поддержку, связанную с устранением последствий взрыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Большинство этой помощи состоит из товаров и медикаментов.

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