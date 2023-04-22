Естонія викликала посла Китаю після скандальної заяви: про що йдеться

Посол Китаю Лу Шайє. Фото: росЗМІ

Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Китаю після висловлювань глави дипмісії КНР у Франції, який поставив під сумнів суверенітет пострадянських країн. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна висловив жаль з приводу таких заяв китайського дипломата, наголосивши, що така позиція незрозуміла та сумна.

Про це повідомляє Delfi.

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Зазначимо, що китайський посол у Франції Лу Шайє заявив, що пострадянські республіки не мають статусу в міжнародному праві, і Крим нібито спочатку був російським.

Висловлювання китайського дипломата викликали невдоволення в Естонії. Такі заяви китайського посла викликали здивування та жаль з боку міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни. Цахкна зазначив, що позиція Лу Шайє не зрозуміла та сумна. Він також наголосив, що подібні висловлювання не відповідають нормам міжнародного права.

Виступ Лу Шайє у Франції викликав обурення, оскільки його заяви стосувалися територіальної цілісності пострадянських країн, зокрема Естонії. Китайський посол заявив, що пострадянські республіки не мають статусу міжнародного права, і що Крим спочатку був російським. Ці заяви викликали критику з боку кількох країн, зокрема Естонії та України.

Міністерство закордонних справ Естонії висловило своє невдоволення щодо заяв китайського посла і викликало китайського посланця на дипломатичні консультації. Очікується, що під час зустрічі сторони обговорять висловлювання Лу Шайє та їхні наслідки для відносин між Естонією та Китаєм.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що його країна не нагнітає ситуацію в Україні. За його словами, Китай виступає за мир.