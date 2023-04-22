Эстония вызвала посла Китая после скандального заявления: про что идет речь

Посол Китая Лу Шайе. Фото: росСМИ

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Китая после высказываний главы дипмиссии КНР во Франции, который подверг сомнению суверенитет постсоветских стран. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил сожаление по поводу таких заявлений китайского дипломата, подчеркнув, что такая позиция непонятна и печальна.

Об этом сообщает Delfi.

Читайте также:

Что сказал посол Китая

Отметим, что китайский посол во Франции Лу Шайе заявил, что постсоветские республики не имеют статуса в международном праве, и что Крым якобы изначально был российским.

Высказывания китайского дипломата вызвали недовольство в Эстонии. Такие заявления китайского посла вызвали недоумение и сожаление со стороны министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны. Цахкна отметил, что позиция Лу Шайе не понятна и печальна. Он также подчеркнул, что подобные высказывания не соответствуют нормам международного права.

Выступление Лу Шайе во Франции вызвало возмущение, так как его заявления касались территориальной целостности постсоветских стран, в том числе Эстонии. Китайский посол заявил, что постсоветские республики не имеют статуса в международном праве, и что Крым изначально был российским. Эти заявления вызвали критику со стороны нескольких стран, в том числе Эстонии и Украины.

Министерство иностранных дел Эстонии выразило свое недовольство по поводу заявлений китайского посла и вызвало китайского посланника на дипломатические консультации. Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят высказывания Лу Шайе и их последствия для отношений между Эстонией и Китаем.

Напомним, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что его страна не нагнетает ситуацию в Украине. По его словам, Китай выступает за мир.