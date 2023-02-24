Протидія відмиванню брудних грошей — FATF безстроково призупинила членство рф

FATF засуджує агресивну війну рф проти України і визнає Резолюцію Генасамблеї ООН

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) безстроково зупинила членство російської федерації. При цьому там рішуче засуджують загарбницьку війну росії проти України.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак і йдеться у заяві організації.

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Як зазначається у заяві групи, FATF засуджує агресивну війну рф проти України і визнає Резолюцію Генасамблеї ООН ES-11/1, яка вимагає від росії негайно, повністю та безумовно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Дії рф неприйнятно суперечать основним принципам FATF, спрямованим на сприяння безпеці, безпеці та цілісності світової фінансової системи. Вони є грубим порушенням зобов’язань щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги, згідно з якими члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF. Враховуючи зазначене, FATF вирішила зупинити членство рф", — йдеться у заяві.

Водночас у FATF зазначили, що росія залишається членом групи і є відповідальною за свої зобов'язання щодо впровадження Стандартів FATF та повинна продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав рішення FATF значною перемогою України.

"Маємо значну перемогу. FATF безстроково призупинила членство рф. Болотяні втратили всі права члена FATF. Санкційна група Макфола-Єрмака боролась за це рішення. Ми дотиснемо російське болото всюди, де є його бруд", — написав він у Telegram.

Що відомо про FATF

FATF — це асоціація 39 країн із протидії відмиванню брудних грошей і фінансуванню тероризму, до якої входять США, Німеччина, Китай, а також росія. Асоціація здійснює оцінки відповідності національних систем цим стандартам. Її заснували в 1989 році, штаб-квартира знаходиться в місті Париж. Пленарне засідання FATF під час якого приймаються рішення, проводиться тричі на рік. З понеділка по пʼятницю протягом цього тижня відбувалося чергове пленарне засідання делегатів країн-учасниць FATF в Парижі.

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