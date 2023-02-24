Противодействие отмыванию грязных денег — FATF бессрочно приостановило членство россии

FATF осуждает агрессивную войну рф против Украины и признает Резолюцию Генассамблеи ООН

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) бессрочно остановила членство российской федерации. При этом там решительно осуждают захватническую войну россии против Украины.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак и указано в заявлении организации.

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Как отмечается в заявлении группы, FATF осуждает агрессивную войну россии против Украины и признает Резолюцию Генассамблеи ООН ES-11/1, которая требует от россии немедленно, полностью и безусловно вывести все свои военные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Действия рф неприемлемо противоречат основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности, безопасности и целостности мировой финансовой системы. Они являются грубым нарушением обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, согласно которым члены FATF согласились внедрять и поддерживать Стандарты FATF. FATF решила остановить членство россии", — говорится в заявлении.

В то же время в FATF отметили, что россия остается членом группы и ответственна за свои обязательства по внедрению Стандартов FATF и должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал решение FATF значительной победой Украины.

"Имеем значительную победу. FATF бессрочно приостановила членство россии. Болотные потеряли все права члена FATF. Санкционная группа Макфола-Ермака боролась за это решение. Мы дожмем российское болото повсюду, где есть его грязь", — написал он в Telegram.

Что известно о FATF

FATF — это ассоциация 39 стран по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма, в которую входят США, Германия, Китай, а также россия. Ассоциация осуществляет оценки соответствия национальным системам этим стандартам. Ее основали в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже. Пленарное заседание FATF, во время которого принимаются решения, проводится трижды в год. С понедельника по пятницу на этой неделе проходило очередное пленарное заседание делегатов стран-участниц FATF в Париже.

Напомним, правительство Великобритании к годовщине полномасштабного вторжения объявило о новых сакнциях против россии. В санкционный список были включены руководители ключевых отраслей российской экономики.

Кроме того, сегодня же, 24 февраля, правительство Новой Зеландии к годовщине полномасштабного вторжения объявило о новых санкциях против россии. В санкционный список включили как близких к владимиру путину людей, так и членов ЦИК и российских военных.