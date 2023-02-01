Обшуки у Байдена — ФБР прийшло у будинок президента США

Джо Байден

Федеральне бюро розслідувань влаштувало обшук у пляжному будинку президента США Джо Байдена у штаті Делавер. Обшук проходить у рамках розслідування щодо зберігання Байденом матеріалів, які мали бути повернуті до Національного архіву після того, як він залишив посаду віцепрезидента в січні 2017 року.

Про це повідомляють телеканали NBC та CNN з посиланням на його адвоката.

Обшуки в будинку Байдена

"Сьогодні, за повної підтримки та співпраці президента, Мін’юст проводить плановий обшук у його будинку в Рехобот-біч, штат Делавер", — заявив юрист.

Він пояснив, що це стандартна процедура, але Мін’юст вирішив не оголошувати про неї публічно "на користь оперативної безпеки". Інші подробиці адвокат Байдена не навів.

20 січня ФБР вже проводило обшук у будинку Байдену у Вашингтоні. Він тривав близько 13 години. Як пише CNN з посиланням на адвоката Байдена, у будинку президента співробітники ФБР виявили шість секретних документів, які належать до періоду роботи Байдена в Сенаті та на посаді віцепрезидента США, коли президентом був Барак Обама. Сам президент США під час обшуку не був присутнім.

На початку місяця американські ЗМІ двічі повідомляли про знайдені секретні документи у Байдена – у його особистому кабінеті в аналітичному Центрі дипломатії та глобальної взаємодії Пенн-Байден у Вашингтоні та в гаражі його будинку у Вілмінгтоні. За законом, глава держави повинен був передати документи на зберігання до Національного архіву.

Нагадаємо, 1 лютого в Україні відбулася низка резонансних обшуків. Так, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки навідалися до будинку олігарха Ігоря Коломойського. Слідчі дії відбувалися через махінації навколо Укртатнафти та Укрнафти.

Слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України провели обшук удома у ексміністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Цей обшук був пов’язаний із загибеллю керівництва МВС у авіакатастрофі в Броварах.

Також київська поліція провела обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах організаторів п’яних вечірок у Києві. Скандал навколо групи молодиків розгорівся напередодні, 31 січня, після оприлюднення відео та фото за їхньої участі.