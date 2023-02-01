Обыски у Байдена — ФБР пришло в дом президента США

Джо Байден

Федеральное бюро расследований устроило обыск в пляжном доме президента США Джо Байдена в штате Делавер. Обыск проходит в рамках расследования по хранению Байденом материалов, которые должны были быть возвращены в Национальный архив после того, как он покинул пост вице-президента в январе 2017 года.

Об этом сообщают телеканалы NBC и CNN со ссылкой на его адвоката.

Обыски в доме Байдена

"Сегодня, при полной поддержке и сотрудничестве президента, Минюст проводит плановый обыск в его доме в Рехобот-бич, штат Делавер", — заявил юрист.

Он пояснил, что это стандартная процедура, но Минюст решил не объявлять о ней публично "в пользу оперативной безопасности". Остальные подробности адвокат Байдена не привел.

20 января ФБР уже производило обыск в доме Байдена в Вашингтоне. Он длился около 13 часов. Как пишет CNN со ссылкой на адвоката Байдена, в доме президента сотрудники ФБР обнаружили шесть секретных документов, относящихся к периоду работы Байдена в Сенате и в должности вице-президента США, когда президентом был Барак Обама. Сам президент США во время обыска не присутствовал.

В начале месяца американские СМИ дважды сообщали о найденных секретных документах у Байдена — в его личном кабинете в аналитическом Центре дипломатии и глобального взаимодействия Пенн-Байден в Вашингтоне и в гараже его дома в Уилмингтоне. По закону глава государства должен был передать документы на хранение в Национальный архив.

Напомним, 1 февраля в Украине состоялся ряд резонансных обысков. Так, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности посетили дом олигарха Игоря Коломойского. Следственные действия происходили из-за махинации вокруг Укртатнафты и Укрнафты.

Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыск дома у экс министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Этот обыск был связан с гибелью руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах.

Также киевская полиция провела обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах устроителей пьяных вечеринок в Киеве. Скандал вокруг группы молодых людей разгорелся накануне, 31 января, после обнародования видео и фото с их участием.