Фінляндія анонсувала новий пакет допомоги для України

Зміст пакета публічно не оголошується

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін розповіла про підготовку 13-го пакету оборонної допомоги для України. Попередній пакет допомоги був рекордним і містив озброєння на 400 млн євро.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Санни Марін.

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"Нам потрібно переконатися, що спонукання, яке ми зараз надсилаємо Росії, полягає в тому, що ця допомога не закінчується. Поки Україна потребує нашої допомоги, ми допомагатимемо. І дуже скоро Фінляндія ухвалить рішення щодо нашого 13-го пакета озброєнь Україні", — наголосила очільниця фінського уряду.

За її словами, зміст пакета публічно не оголошується. Але в ньому будуть враховані всі запити української сторони.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн та прем'єрка Фінляндії Санна Марін розповіли, як досі стикаються з сексизмом. Вони поговорили про гендерну дискримінацію на панельній дискусії Мюнхенської безпекової конференції.