Финляндия анонсировала новый пакет помощи для Украины
Премьер-министр Финляндии Санна Марин рассказала о подготовке 13-го пакета оборонной помощи для Украины. Предыдущий пакет помощи был рекордным и содержал вооружение в 400 млн евро.
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Санны Марин.
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"Нам нужно убедиться, что побуждение, которое мы сейчас присылаем России, состоит в том, что эта помощь не заканчивается. Пока Украина нуждается в нашей помощи, мы будем помогать. И очень скоро Финляндия примет решение о нашем 13-м пакете вооружений Украине", — подчеркнула глава финского правительства.
По ее словам, содержание пакета публично не объявляется. Но в нем будут учтены все запросы украинской стороны.
Напомним, президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляен и премьер Финляндии Санна Марин рассказали, как до сих пор сталкиваются с сексизмом . Они поговорили о гендерной дискриминации на панельной дискуссии Мюнхенской конференции безопасности.