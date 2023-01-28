Фінляндія не виключає причетність рф до спалення Корану у Швеції

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто не виключає, що до спалення Корану в Швеції причетна рф . Через скандал Туреччина відмовилася підтримати вступ Фінляндії до НАТО.

Про це міністр сказав в інтерв'ю YLETV1.

Заява міністра

"У цьому епізоді порушується питання про те, чи намагається якась третя сторона "помішувати в горщику", наприклад, росія чи інша сторона, яка виступає проти членства Фінляндії та Швеції в НАТО і вдається до провокацій, щоб перешкодити цьому", — сказав він.

За словами чиновника, поліція перевіряє зв'язки з рф ультраправого активіста Расмуса Палудана, який спалив книгу мусульман у центрі Стокгольма.

Уряд Швеції публічно не коментував жодного зв'язку між Палуданом та росією. Прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон зазначив, що є сили, які хочуть зупинити вступ країни до НАТО.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Туреччини звинуватило Швецію у порушенні зобов'язань, взятих перед Анкарою щодо процесу членства в НАТО. Ці умови були зазначені у тексті меморандуму, підписаного на останньому саміті Північноатлантичного альянсу в Мадриді.