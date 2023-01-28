Фінляндія не виключає причетність рф до спалення Корану у Швеції
Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто не виключає, що до спалення Корану в Швеції причетна рф . Через скандал Туреччина відмовилася підтримати вступ Фінляндії до НАТО.
Про це міністр сказав в інтерв'ю YLETV1.
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Заява міністра
"У цьому епізоді порушується питання про те, чи намагається якась третя сторона "помішувати в горщику", наприклад, росія чи інша сторона, яка виступає проти членства Фінляндії та Швеції в НАТО і вдається до провокацій, щоб перешкодити цьому", — сказав він.
За словами чиновника, поліція перевіряє зв'язки з рф ультраправого активіста Расмуса Палудана, який спалив книгу мусульман у центрі Стокгольма.
Уряд Швеції публічно не коментував жодного зв'язку між Палуданом та росією. Прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон зазначив, що є сили, які хочуть зупинити вступ країни до НАТО.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Туреччини звинуватило Швецію у порушенні зобов'язань, взятих перед Анкарою щодо процесу членства в НАТО. Ці умови були зазначені у тексті меморандуму, підписаного на останньому саміті Північноатлантичного альянсу в Мадриді.