Финляндия не исключает причастность рф к сожжению Корана в Швеции

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто не исключает, что к сожжению Корана в Швеции причастна рф. Из-за скандала Турция отказалась поддержать вступление Финляндии в НАТО.

Об этом министр сказал в интервью YLETV1.

Заявление министра

"В этом эпизоде поднимается вопрос о том, пытается ли какая-то третья сторона "помешивать в горшке", например, россия или другая сторона, которая выступает против членства Финляндии и Швеции в НАТО и прибегает к провокациям, чтобы помешать этому", — сказал он.

По словам чиновника, полиция проверяет связи с рф ультраправого активиста Расмуса Палудана, который сжег книгу мусульман в центре Стокгольма.

Правительство Швеции публично не комментировало никакую связь между Палуданом и россией. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон указал, что есть силы, которые хотят остановить вступление страны в НАТО.

Напомним, что Министерство иностранных дел Турции обвинило Швецию в нарушении обязательств, взятых перед Анкарой по процессу членства в НАТО. Эти условия были указаны в тексте меморандума, подписанного на последнем саммите Североатлантического альянса в Мадриде.