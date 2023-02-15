Єврособюз вдарить десятим пакетом санкцій по ВПК росії та іранських підприємствах

Новий санкційний пакет Євросоюзу коштуватиме росії 11 млрд євро

Європейський Союз готує черговий, десятий пакет санкцій проти російської федерації. Також у санкційному пакеті йтиметься про іранські підприємства.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Тиск на росію

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Євросоюз продовжить свій потужний тиск на росію.

Саме для цього буде запропонований десятий пакет санкцій проти країни-агресора.

Також санкції торкнуться і російського союзника Ірану.

Загальний обсяг санкційного пакету складе 11 млрд євро.

Що увійде в десятий пакет

Фон дер Ляєн наголосила, що нові санкції вдарять по російському військово-промисловому комплексу.

"Ми пропонуємо, серед іншого, обмеження на експорт багатьох електронних компонентів, які використовуються в російських збройних системах, таких як безпілотники, ракети, гелікоптери", — заявила голова Єврокомісії.

Крім того, санкції торкнуться і тих іранських організацій, які пов’язані з Корпусом вартових Ісламської революції.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що десятий пакет санкцій ЄС буде готовий у середині лютого.

Додамо, що Європейська рада продовжила на шість місяців економічні санкції проти росії. Вперше обмеження запровадили у 2014 році у відповідь на агресію рф проти України.

Фото: Єврокомісія