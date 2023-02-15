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​​​​​​​Фон дер Ляєн розповіла, що увійде у десятий пакет антиросійських санкцій ЄС

15 лютого 2023 12:51
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Єврособюз вдарить десятим пакетом санкцій по ВПК росії та іранських підприємствах
Новий санкційний пакет Євросоюзу коштуватиме росії 11 млрд євро
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Європейський Союз готує черговий, десятий пакет санкцій проти російської федерації. Також у санкційному пакеті йтиметься про іранські підприємства.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Тиск на росію

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Євросоюз продовжить свій потужний тиск на росію.

Саме для цього буде запропонований десятий пакет санкцій проти країни-агресора. 

Також санкції торкнуться і російського союзника Ірану.

Загальний обсяг санкційного пакету складе 11 млрд євро.

Що увійде в десятий пакет

Фон дер Ляєн наголосила, що нові санкції вдарять по російському військово-промисловому комплексу.

"Ми пропонуємо, серед іншого, обмеження на експорт багатьох електронних компонентів, які використовуються в російських збройних системах, таких як безпілотники, ракети, гелікоптери", — заявила голова Єврокомісії.

Крім того, санкції торкнуться і тих іранських організацій, які пов’язані з Корпусом вартових Ісламської революції.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що десятий пакет санкцій ЄС буде готовий у середині лютого.

Додамо, що Європейська рада продовжила на шість місяців економічні санкції проти росії. Вперше обмеження запровадили у 2014 році у відповідь на агресію рф проти України.

Фото: Єврокомісія

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