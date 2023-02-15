Еврособюз ударит десятым пакетом санкций по ВПК россии и иранским предприятиям

Фон дер Ляен рассказала, что войдет в десятый пакет антироссийских санкций ЕС
Европейский Союз готовит очередной десятый пакет санкций против российской федерации. Также в санкционном пакете речь пойдет об иранских предприятиях.
Об этом сообщает "Укринформ".
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Давление на россию
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Евросоюз продолжит свое мощное давление на россию.
Именно для этого будет предложен десятый пакет санкций против страны-агрессора.
Также санкции коснутся и российского союзника Ирана.
Общий объем санкционного пакета составит 11 млрд. евро.
Что войдет в десятый пакет
Фон дер Ляен отметила, что новые санкции ударят по российскому военно-промышленному комплексу.
"Мы предлагаем, среди прочего, ограничения на экспорт многих электронных компонентов, которые используются в российских вооруженных системах, таких как беспилотники, ракеты, вертолеты", — заявила глава Еврокомиссии.
Кроме того, санкции коснутся и тех иранских организаций, которые связаны с Корпусом стражей Исламской революции.
Напомним, СМИ сообщали, что десятый пакет санкций ЕС будет готов в середине февраля.
Добавим, что Европейский совет продлил на шесть месяцев экономические санкции против России. Впервые ограничения ввели в 2014 году в ответ на агрессию россии против Украины.
Фото: Еврокомиссия