Еврособюз ударит десятым пакетом санкций по ВПК россии и иранским предприятиям

Новый санкционный пакет Евросоюза будет стоить россии 11 млрд евро

Европейский Союз готовит очередной десятый пакет санкций против российской федерации. Также в санкционном пакете речь пойдет об иранских предприятиях.

Об этом сообщает "Укринформ".

Давление на россию

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Евросоюз продолжит свое мощное давление на россию.

Именно для этого будет предложен десятый пакет санкций против страны-агрессора.

Также санкции коснутся и российского союзника Ирана.

Общий объем санкционного пакета составит 11 млрд. евро.

Что войдет в десятый пакет

Фон дер Ляен отметила, что новые санкции ударят по российскому военно-промышленному комплексу.

"Мы предлагаем, среди прочего, ограничения на экспорт многих электронных компонентов, которые используются в российских вооруженных системах, таких как беспилотники, ракеты, вертолеты", — заявила глава Еврокомиссии.

Кроме того, санкции коснутся и тех иранских организаций, которые связаны с Корпусом стражей Исламской революции.

Напомним, СМИ сообщали, что десятый пакет санкций ЕС будет готов в середине февраля.

Добавим, что Европейский совет продлил на шесть месяцев экономические санкции против России. Впервые ограничения ввели в 2014 году в ответ на агрессию россии против Украины.

Фото: Еврокомиссия