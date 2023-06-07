Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Фотограф показав унікальні кадри моря: сила стихії вражає arrow

Фотограф показав унікальні кадри моря: сила стихії вражає

7 червня 2023 00:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Фотограф показав унікальні кадри моря: сила стихії вражає
Морські хвилі. Фото: Mark Dobson
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Британський професійний фотограф Марк Добсон відомий тим, що знімає морські пейзажі. Його фото передають могутність та силу води, переконуючи глядачів, що природа не така проста, як нам здається на перший погляд.

Про це повідомляє NNews.

Читайте також:

Унікальні фото морських пейзажів

Яка картинка виникає у голові, коли чуєте слово "море"? Фотограф показав, що море може бути не лише синім безкраїм простором, а має багато таємниць, що ховаються між хвилями.

Морські хвилі. Фото: Mark Dobson
Покинутий корабель. Фото: Mark Dobson
Морські хвилі. Фото: Mark Dobson
Морські хвилі. Фото: Mark Dobson
Морські хвилі. Фото: Mark Dobson
Морські хвилі. Фото: Mark Dobson
Морські хвилі. Фото: Mark Dobson

Нагадаємо, що NASA опублікувало зображення космосу, зроблені за допомогою своїх найдосконаліших телескопів Джеймса Вебба (JWST) та Хаббл. Також на кадрах можна побачити яскраве фіолетове сяйво, що свідчить про високе рентгенівське випромінювання.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB