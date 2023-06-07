Фотограф показав унікальні кадри моря: сила стихії вражає

Морські хвилі. Фото: Mark Dobson

Британський професійний фотограф Марк Добсон відомий тим, що знімає морські пейзажі. Його фото передають могутність та силу води, переконуючи глядачів, що природа не така проста, як нам здається на перший погляд.

Про це повідомляє NNews.

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Яка картинка виникає у голові, коли чуєте слово "море"? Фотограф показав, що море може бути не лише синім безкраїм простором, а має багато таємниць, що ховаються між хвилями.

Морські хвилі. Фото: Mark Dobson

Покинутий корабель. Фото: Mark Dobson

Морські хвилі. Фото: Mark Dobson

Морські хвилі. Фото: Mark Dobson

Морські хвилі. Фото: Mark Dobson

Морські хвилі. Фото: Mark Dobson

Морські хвилі. Фото: Mark Dobson

Нагадаємо, що NASA опублікувало зображення космосу, зроблені за допомогою своїх найдосконаліших телескопів Джеймса Вебба (JWST) та Хаббл. Також на кадрах можна побачити яскраве фіолетове сяйво, що свідчить про високе рентгенівське випромінювання.