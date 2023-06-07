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Фотограф показал уникальные кадры моря: сила стихии поражает

7 июня 2023 00:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Фотограф показал уникальные кадры моря: сила стихии поражает
Морские волны. Фото: Mark Dobson
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Британский профессиональный фотограф Марк Добсон известен тем, что снимает морские пейзажи. Его фото передают могущество и силу воды, убеждая зрителей, что природа не так проста, как нам кажется на первый взгляд.

Об этом сообщает NNews.

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Какая картинка возникает в голове, когда слышите слово "море"? Фотограф показал, что море может быть не только синим бескрайним пространством, но имеет много тайн, скрывающихся между волнами.

Морские волны. Фото: Mark Dobson
Заброшенный корабль. Фото: Mark Dobson
Морские волны. Фото: Mark Dobson
Морские волны. Фото: Mark Dobson
Морские волны. Фото: Mark Dobson
Морские волны. Фото: Mark Dobson
Морские волны. Фото: Mark Dobson

Напомним, что NASA опубликовало изображения космоса, сделанные с помощью своих самых совершенных телескопов Джеймса Уэбба (JWST) и Хаббл. Также на кадрах можно увидеть яркое фиолетовое сияние, свидетельствующее о высоком рентгеновском излучении.

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