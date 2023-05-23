Франція готова дати Україні гарантії безпеки

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Фото: REUTERS/Aziz Karimov

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

У французькому Міністерстві закордонних справ повідомили, що країна готова укласти угоду з Україною про надання безпекових гарантій. Це зможе допомогти запобігти можливій агресії у майбутньому.

Про це повідомляють на офіційному сайті МЗС Франції.

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Під час прес-брифінгу у МЗС Франції запитали чи існує план гарантій для України, якими ці гарантії повинні бути та чи можна передбачити такий план до завершення конфлікту.

Адже, за даними американської газети WSJ, поки рішення про членство України в НАТО ще не прийнято, західні країни обговорюють гарантії безпеки для Києва. Тож США, разом з Францією, Німеччиною та Великобританією, могли б відіграти роль гарантів безпеки для України.

На це у відомстві відповіли, що Франція готова працювати над такою угодою, аби надати Україні гарантії безпеки.

"Франція разом зі своїми партнерами продовжує роздуми над тим, як найкраще підтримати Україну в часі і в усіх сферах. Франція готова домовитися з Україною про надання гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі і запобігти можливій майбутній агресії, як це підтвердили наші лідери у спільній декларації 36-го франко-британського саміту", — йдеться у заяві Міністерства.

Нагадаємо, ще в лютому Анджей Дуда закликав НАТО розробити план надання Україні безпекових гарантій. Польський президент запропонував представити його вже влітку під час саміту НАТО.