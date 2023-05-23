Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Фото: REUTERS/Aziz Karimov

Мария Кагал Редактор международного отдела

Во французском Министерстве иностранных дел сообщили, что страна готова заключить соглашение с Украиной о предоставлении гарантий безопасности. Это сможет помочь предотвратить возможную агрессию в будущем.

Об этом сообщают на официальном сайте МИД Франции.

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Во время пресс-брифинга у МИД Франции спросили, существует ли план гарантий для Украины, какими эти гарантии должны быть и можно ли предусмотреть такой план до завершения конфликта.

Ведь по данным американской газеты WSJ, пока решение о членстве Украины в НАТО еще не принято, западные страны обсуждают гарантии безопасности для Киева. Поэтому США вместе с Францией, Германией и Великобританией могли бы сыграть роль гарантов безопасности для Украины.

На это в ведомстве ответили, что Франция готова работать над таким соглашением, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности.

"Франция вместе со своими партнерами продолжает размышления над тем, как лучше поддержать Украину во времени и во всех сферах. Франция готова договориться с Украиной о предоставлении гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможной будущей агрессии, как это подтвердили наши лидеры в совместной декларации 36-го франко-британского саммита", — говорится в заявлении Министерства.

Напомним, еще в феврале Анджей Дуда призвал НАТО разработать план предоставления Украине гарантий безопасности. Польский президент предложил представить его уже летом на саммите НАТО.