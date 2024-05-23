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Франція підтримала пропозицію щодо використання заморожених активів РФ — яка користь для України

23 травня 2024 12:38
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Франція підтримала пропозицію щодо використання заморожених активів РФ — яка користь для України
Уряд Франції. Фото: Presidense La République
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Уряд Франції підтримав пропозицію США використовувати доходи від заморожених російських активів. Їх спрямовуватимуть на користь Україні.

Про це повідомляє видання Bloomberg у четвер, 23 травня.

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США наполягають на тому, щоб група провідних країн з розвиненою економікою залучила майбутні доходи, отримані з коштів російського центрального банку в розмірі близько 280 мільярдів доларів, для швидкої допомоги Україні. Цей план може розблокувати пакет допомоги на суму до 50 мільярдів доларів для України.

Уряд Франції підтримав пропозицію США використати заморожені російські активи на користь України, піднявши перспективу угоди цього тижня на зустрічі міністрів фінансів країн G7.

"Ми відкриті до ідеї мобілізації доходу від цих активів якомога найкраще і якомога раніше в рамках міжнародного права. США внесли пропозиції, які відповідають міжнародному праву, і ми будемо працювати над ними в конструктивний і відкритий спосіб з метою досягнення згоди щодо цього фундаментального питання фінансової підтримки України до кінця G-7", — сказав міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер під час брифінгу для журналістів перед зустріччю G-7 у Італії.

Зазначається, що це підвищує шанси досягти попередньої домовленості про виділення великого пакету допомоги для України обсягом до $50 млрд на зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки".

Ми писали, що Європейський союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів Російської Федерації. Вже цього року Україна може отримати 3 млрд євро.

Нагадаємо, Німеччина також налаштована використовувати доходи від заморожених російських активів, які надаватимуть для допомоги Україні.

Також у Державному департаменті збираються конфіскувати російські активи у США на користь України. Активи країни-агресора, заморожені у Сполучених Штатах, оцінюються приблизно у 5 млрд доларів.

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