Франция поддержала предложение об использовании замороженных активов РФ — какая польза для Украины

Правительство Франции. Фото: Presidense La République

Правительство Франции поддержало предложение США использовать доходы от замороженных российских активов . Их будут направлять в пользу Украины.

Об этом сообщает издание Bloomberg в четверг, 23 мая.

Читайте также:

Франция согласилась использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

США настаивают, чтобы группа ведущих стран с развитой экономикой привлекла будущие доходы, полученные из средств российского центрального банка в размере около 280 миллиардов долларов, для скорой помощи Украине. Этот план может разблокировать пакет пособия на сумму до 50 миллиардов долларов для Украины.

Правительство Франции поддержало предложение США использовать замороженные российские активы в пользу Украины, подняв перспективу соглашения на этой неделе на встрече министров финансов стран G7 .

"Мы открыты к идее мобилизации дохода от этих активов как можно лучше и как можно раньше в рамках международного права. США внесли предложения, соответствующие международному праву, и мы будем работать над ними конструктивным и открытым способом с целью достижения согласия по этому фундаментальному вопросу финансовой поддержки Украины до конца G-7", — сказал министр финансов Франции Бруно Ле Мер во время брифинга для журналистов перед встречей G-7 в Италии.

Это повышает шансы достичь предварительной договоренности о выделении крупного пакета помощи для Украины объемом до $50 млрд на встрече министров финансов стран "Большой семерки".

Мы писали, что Европейский союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов Российской Федерации . Уже в этом году Украина может получить 3 млрд. евро.

Напомним, Германия также настроена использовать доходы от замороженных российских активов , которые будут предоставляться для помощи Украине.

Также в Государственном департаменте намерены конфисковать российские активы в США в пользу Украины. Активы страны-агрессора, замороженные в Соединенных Штатах, оцениваются примерно в 5 млрд. долларов.