Франція протестує проти імпорту української курятини

Людина обирає курятину в магазині. Фото: google.com

Птахівники з Франції протестують проти імпорту української курятини. Вони називають ситуацію, що склалася, недобросовісною конкуренцією. Птахівники просять в Єврокомісії захистити їх від "напливу дешевих курей" та врятувати від руйнування.

Про це повідомив голова Міжпрофесійної асоціації постачальників курячого м’яса Anvol Жан-Мішель Шеффер для Le Figaro.

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Протест Франції

У червні Єврокомісія продовжила безмитне ввезення української курятини. Це рішення було ухвалене, щоб допомогти Україні. Внаслідок цього відбулося різке зростання пропозиції на ринку. Шеффер наголошує, що сталася ситуація недобросовісної конкуренції.

"Відбулося подвоєння і навіть потроєння українського експорту курячого м’яса до країн Європейського союзу. Ми всі в різних країнах ЄС переживаємо одну й ту саму ситуацію: навала українських курей дестабілізує ринок. У Європі птахівництво — це, як правило, сімейний бізнес. Кожна зайнята у ньому родинна фірма вирощує в середньому 40-50 тисяч курей, а з нами конкурують українські підприємства, де вирощуються в середньому 1 мільйон 800 тисяч курей — і, підкреслю, це в середньому, тобто ми з нашими українськими конкурентами просто у різних вагових категоріях, у нас із українцями різні моделі бізнесу", — пояснив Жан-Мішель Шеффер.

За його словами, Європа встановила з літа 2022 року нульові мита на курятину та яйця з України.

"Тож ми вже втратили один рік. Причому протягом цього року український експорт не зменшувався, навпаки, ми побачили його подвоєння та потроєння. У перші дні війни у нас на ринок надходило десять тисяч тонн української курятини на місяць. А тепер надходять 20 тисяч. Це справжній вибух, вибухове зростання. І всюди наші колеги перебувають у ситуації руйнування бізнесу: німці, голландці, поляки. Ми всі в одній ситуації, тому що ми самі в ЄС вибрали єдиний ринок, а прихід на нього українського виробника одразу дестабілізував колишній стан балансу по всьому Євросоюзу", — каже Шеффер.

Видання пише, що на цей момент категорія м'яса, що найбільш імпортується в Європі, — це курятина. Внаслідок цього створюється скрутна ситуація на французькому ринку.

"Українська курка перемагає, бо маємо різні умови виробництва та різну собівартість. Якщо ми візьмемо ціну, яку треба заплатити, щоб зробити кілограм білого курячого м’яса у Євросоюзі, то це буде 4,80 євро. А в Україні собівартість того ж кілограма буде 2,40 євро", — повідомив голова Міжпрофесійної асоціації постачальників курячо го м’яса Anvol.

Він розповів, що виробники курятини вимагають від Єврокомісії захистити їх від напливу дешевих курей. За його словами, потрібно, щоб споживач мав повну інформацію про м'ясо, яке він купує та прозорість продажів.

Нагадаємо, в українських магазинах у серпні 2023 року зафіксували подорожчання деяких видів м'яса. Водночас за місяць ціна впала на сало.

Також ми писали, що в Україні запровадили державний контроль за обігом генетично модифікованих продуктів. Це прописано у новому законі, який покликаний сприяти детінізації ринку обігу ГМО та створити прозорі правила для ведення бізнесу, пов'язаного з ним.