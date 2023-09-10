Франция протестует против импорта украинской курятины

Человек выбирает курятину в магазине. Фото: google.com

Птицеводы из Франции протестуют против импорта украинской курятины. Они называют сложившуюся ситуацию недобросовестной конкуренцией. Птицеводы просят у Еврокомиссии защитить их от "наплыва дешевых кур" и спасти от разрушения.

Об этом сообщил глава Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер для Le Figaro.

Читайте также:

Протест Франции

В июне Еврокомиссия продлила беспошлинный ввоз украинской курятины. Это решение было принято, чтобы помочь Украине. В результате произошел резкий рост предложения на рынке. Шеффер отмечает, что сложилась ситуация недобросовестной конкуренции.

"Произошло удвоение и даже утроение украинского экспорта куриного мяса в страны Европейского союза. Мы все в разных странах ЕС переживаем одну и ту же ситуацию: нашествие украинских кур дестабилизирует рынок. В Европе птицеводство — это, как правило, семейный бизнес. Каждая занятая в нем семейная фирма выращивает в среднем 40-50 тысяч кур, а с нами конкурируют украинские предприятия, где выращиваются в среднем 1 миллион 800 тысяч кур — и, подчеркну, это в среднем, то есть мы с нашими украинскими конкурентами просто в разных весовых категориях, у нас с украинцами разные модели бизнеса", — объяснил Жан-Мишель Шеффер.

По его словам, Европа установила с лета 2022 года нулевые пошлины на курятину и яйца из Украины.

"Поэтому мы уже потеряли один год. Причем в течение этого года украинский экспорт не уменьшался, наоборот, мы увидели его удвоение и утроение. В первые дни войны у нас на рынок поступало десять тысяч тонн украинской курятины в месяц. А теперь поступают 20 тысяч. Это настоящий взрыв, взрывной рост. И везде наши коллеги находятся в ситуации разрушения бизнеса: немцы, голландцы, поляки. Мы все в одной ситуации, потому что мы сами в ЕС выбрали единый рынок, а приход на него украинского производителя сразу дестабилизировал прежнее состояние баланса по всему Евросоюзу", — говорит Шеффер.

Издание пишет, что на данный момент категория наиболее импортируемого в Европе мяса — это курятина. В результате создается затруднительная ситуация на французском рынке.

"Украинская курица побеждает, потому что имеем разные условия производства и разную себестоимость. Если мы возьмем цену, которую надо заплатить, чтобы сделать килограмм белого куриного мяса в Евросоюзе, то это будет 4,80 евро. А в Украине себестоимость того же килограмма будет 2,40 евро", — сообщил глава Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol.

Он рассказал, что производители курятины требуют от Еврокомиссии оградить их от наплыва дешевых кур. По его словам, нужно, чтобы потребитель обладал полной информацией о мясе, которое он покупает и прозрачности продаж.

Напомним, в украинских магазинах в августе 2023 года зафиксировали удорожание некоторых видов мяса. В то же время, за месяц цена упала на сало.

Также мы писали, что в Украине был введен государственный контроль за оборотом генетически модифицированных продуктов. Это прописано в новом законе, призванном способствовать детенизации рынка обращения ГМО и создать прозрачные правила для ведения бизнеса, связанного с ним.