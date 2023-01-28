Франція та Італія замовили у MBDA 700 зенітних ракет на 2 млрд доларів

Зенітні комплекси Aster-30

Франція та Італія замовили у MBDA 700 зенітних ракет Aster-30 на 2 млрд доларів. Зенітними ракетами Aster-30 оснащені Mamba SAMP/T, які незабаром доставлять до України.

Про це пише l'Opinion.

Замовлення Франції й Італії

У п'ятницю, 27 січня, міністр збройних сил Франції відвідав Рим, щоб зустрітися зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Продовження військової підтримки України було на їхньому порядку денному разом із "заходами щодо зміцнення військової економіки". Обидва міністри також обговорили координацію між НАТО та ЄС, а також безпеку в Африці та Середземномор'ї.

Видання повідомляє, що Франція та Італія зробили колосальне замовлення — 700 ракет Aster-30 на 2 млрд доларів. Намір затвердили під час візиту міністра оборони Франції Себастьєна Лекорня до Риму, де він зустрівся зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто.

Себастьєн Лекорня у своєму Twitter написав, що у Римі було погоджено спільний намір продовжувати підтримувати Україну, захищати Середземне море від нових загроз та збільшувати спільні виробничі потужності, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що Україна та Італія планують розпочинати нове двостороннє енергетичне партнерство. Воно сприятиме реалізації сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій та проєктів у ході післявоєнного відновлення України.

Також повідомлялося, що Франція планує направити в Україну перші обіцяні бойові броньовані машини AMX-10RC — "легкі колісні танки" — вже на початку лютого.