Франция и Италия заказали у MBDA 700 зенитных ракет на 2 млрд долларов

Зенитные комплексы Aster-30

Франция и Италия заказали у MBDA 700 зенитных ракет Aster-30 на 2 млрд долларов. Зенитными ракетами Aster-30 оснащены Mamba SAMP/T, которые скоро доставят в Украину.

Об этом пишет l’Opinion.

Заказ Франции и Италии

В пятницу, 27 января, министр вооруженных сил Франции посетил Рим, чтобы встретиться со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто. Продолжение военной поддержки Украины было в их повестке дня вместе с "мерами по укреплению военной экономики". Оба министра также обсудили координацию между НАТО и ЕС, а также безопасность в Африке и Средиземноморье.

Издание сообщает, что Франция и Италия сделали колоссальный заказ — 700 ракет Aster-30 на 2 млрд долларов. Намерение утвердили во время визита министра обороны Франции Себастьена Лекорня в Рим, где он встретился со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто.

Себастьен Лекорня в своем Twitter написал, что в Риме было согласовано совместное намерение продолжать поддерживать Украину, защищать Средиземное море от новых угроз и увеличивать общие производственные мощности, в частности в сфере противовоздушной обороны.

Напомним, что Украина и Италия планируют приступить к новому двустороннему энергетическому партнерству. Оно будет способствовать реализации современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов в ходе послевоенного восстановления Украины.

Также сообщалось, что Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — "легкие колесные танки" — уже в начале февраля.