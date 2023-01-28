Франция и Италия заказали у MBDA 700 зенитных ракет на 2 млрд долларов
Франция и Италия заказали у MBDA 700 зенитных ракет Aster-30 на 2 млрд долларов. Зенитными ракетами Aster-30 оснащены Mamba SAMP/T, которые скоро доставят в Украину.
Об этом пишет l’Opinion.
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Заказ Франции и Италии
В пятницу, 27 января, министр вооруженных сил Франции посетил Рим, чтобы встретиться со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто. Продолжение военной поддержки Украины было в их повестке дня вместе с "мерами по укреплению военной экономики". Оба министра также обсудили координацию между НАТО и ЕС, а также безопасность в Африке и Средиземноморье.
Издание сообщает, что Франция и Италия сделали колоссальный заказ — 700 ракет Aster-30 на 2 млрд долларов. Намерение утвердили во время визита министра обороны Франции Себастьена Лекорня в Рим, где он встретился со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто.
Себастьен Лекорня в своем Twitter написал, что в Риме было согласовано совместное намерение продолжать поддерживать Украину, защищать Средиземное море от новых угроз и увеличивать общие производственные мощности, в частности в сфере противовоздушной обороны.
Напомним, что Украина и Италия планируют приступить к новому двустороннему энергетическому партнерству. Оно будет способствовать реализации современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов в ходе послевоенного восстановления Украины.
Также сообщалось, что Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — "легкие колесные танки" — уже в начале февраля.