Франція веде розслідування щодо криптобіржі Binance: подробиці від Reuters

Логотип компанії Binance. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Прокуратура Парижа повідомляє, що криптобіржа Binance перебуває під розслідуванням. Компанію підозрюють у незаконному залученні клієнтів і відмиванні грошей.

Про це повідомляє Reuters.

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У чому звинувачують Binance

За інформацією агентства, розслідування стосується "несанкціонованого заняття професією постачальника послуг віртуальних активів" і "відмивання грошей при обтяжуючих обставинах".

Представник Binance сказав, що минулого тижня офіс компанії відвідали відповідні органи влади у Франції. Однак він запевнив, що особисті дані клієнтів у безпеці.

"Інформація про наших користувачів надійно зберігається та надається державним службовцям лише після отримання задокументованого відповідного обґрунтування", — наголосив речник компанії.

Також відомо, що минулого тижня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) пред’явила Binance та її генеральному директору Чанпену Чжао звинувачення в 13 злочинах, зокрема в роботі незареєстрованої біржі цінних паперів і в тому, що вони не обмежували доступ клієнтів із США до своєї платформи. Binance оскаржує звинувачення SEC.

Binance у Франції

У травні минулого року Binance заявила, що зареєструвалася у французькому регуляторі ринку, додавши, що прагне відкрити регіональну штаб-квартиру у Франції.

А вже у грудні за ініціативою групи французьких криптоінвесторів було розпочато кримінальну справу проти Binance. Компанію звинуватили у введенні громадськості в оману та просуванні своїх послуг до того, як їй було дозволено це робити.

Проблеми Binance у Європі

Компанія заявила, що залишає ринок Нідерландів, оскільки не змогла виконати вимоги щодо реєстрації, щоб працювати як постачальник послуг віртуальних активів.

В інших країнах Європи Binance подала заявку на виключення з кіпрського реєстру постачальників послуг криптовалютних активів.

Підрозділ Binance у Великій Британії, Binance Markets Limited, також попросив вилучити його з еквівалентного реєстру Управління з питань фінансової поведінки Великої Британії (FCA). Він був видалений 30 травня. Таким чином Binance залишився без уповноважених осіб у Великій Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що французька аудиторська компанія Mazars Group призупинила роботу для криптоклієнтів у всьому світі, зокрема біржі Binance. Вона мала підготувати так звані звіти про "підтвердження резервів" для великих криптобірж після краху FTX.

Також відомо, що восени минулого року великі українські криптобіржі заявили, що відмовляються торгувати власним токеном Binance — BNB, а державу вони закликали скасувати будь-яку співпрацю з компанією. Причиною бойкоту стала інформація, що Binance має зв'язки з Росією та Іраном, попри санкції.