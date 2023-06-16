Франция ведет расследование по криптобирже Binance: подробности от Reuters
Прокуратура Парижа сообщает, что криптобиржа Binance находится под расследованием. Компанию подозревают в незаконном привлечении клиентов и отмывании денег.
Об этом сообщает Reuters.
В чем обвиняют Binance
По информации агентства, расследование касается "несанкционированного занятия профессией поставщика услуг виртуальных активов" и "отмывания денег при отягчающих обстоятельствах".
Представитель Binance сказал, что на прошлой неделе офис компании посетили власти во Франции. Однако он заверил, что личные данные клиентов находятся в безопасности.
"Информация о наших пользователях надежно хранится и предоставляется государственным служащим только после получения задокументированного соответствующего обоснования", — подчеркнул представитель компании.
Также известно, что на прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила Binance и ее генеральному директору Чанпену Чжао обвинения в 13 преступлениях, в частности в работе незарегистрированной биржи ценных бумаг и в том, что они не ограничивали доступ клиентов из США к своей платформе. Binance оспаривает обвинение SEC.
Binance во Франции
В мае прошлого года Binance заявила, что зарегистрировалась во французском регуляторе рынка, добавив, что планирует открыть региональную штаб-квартиру во Франции.
А уже в декабре по инициативе группы французских криптоинвесторов было возбуждено уголовное дело против Binance. Компанию обвинили во введении общественности в заблуждение и продвижении своих услуг до того, как ей было позволено это делать.
Проблемы Binance в Европе
Компания заявила, что покидает рынок Нидерландов, поскольку не смогла выполнить требования регистрации, чтобы работать как поставщик услуг виртуальных активов.
В других странах Европы Binance подала заявку на исключение из кипрского реестра поставщиков услуг криптовалютных активов.
Подразделение Binance в Великобритании, Binance Markets Limited, также попросило изъять его из эквивалентного реестра Управления по вопросам финансового поведения Великобритании (FCA). Он был удален 30 мая. Таким образом, Binance остался без уполномоченных лиц в Великобритании.
Напомним, ранее сообщалось, что французская аудиторская компания Mazars Group приостановила работу для криптоклиентов по всему миру, в том числе биржи Binance. Она должна была подготовить так называемые отчеты о "подтверждении резервов" для крупных криптобирж после краха FTX.
Также известно, что осенью прошлого года крупные украинские криптобиржи заявили, что отказываются торговать собственным токеном Binance — BNB, а государство они призвали отменить любое сотрудничество с компанией. Причиной бойкота стала информация, что Binance имеет связи с Россией и Ираном, несмотря на санкции.