Франция ведет расследование по криптобирже Binance: подробности от Reuters

Логотип компании Binance. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Прокуратура Парижа сообщает, что криптобиржа Binance находится под расследованием. Компанию подозревают в незаконном привлечении клиентов и отмывании денег.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

В чем обвиняют Binance

По информации агентства, расследование касается "несанкционированного занятия профессией поставщика услуг виртуальных активов" и "отмывания денег при отягчающих обстоятельствах".

Представитель Binance сказал, что на прошлой неделе офис компании посетили власти во Франции. Однако он заверил, что личные данные клиентов находятся в безопасности.

"Информация о наших пользователях надежно хранится и предоставляется государственным служащим только после получения задокументированного соответствующего обоснования", — подчеркнул представитель компании.

Также известно, что на прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила Binance и ее генеральному директору Чанпену Чжао обвинения в 13 преступлениях, в частности в работе незарегистрированной биржи ценных бумаг и в том, что они не ограничивали доступ клиентов из США к своей платформе. Binance оспаривает обвинение SEC.

Binance во Франции

В мае прошлого года Binance заявила, что зарегистрировалась во французском регуляторе рынка, добавив, что планирует открыть региональную штаб-квартиру во Франции.

А уже в декабре по инициативе группы французских криптоинвесторов было возбуждено уголовное дело против Binance. Компанию обвинили во введении общественности в заблуждение и продвижении своих услуг до того, как ей было позволено это делать.

Проблемы Binance в Европе

Компания заявила, что покидает рынок Нидерландов, поскольку не смогла выполнить требования регистрации, чтобы работать как поставщик услуг виртуальных активов.

В других странах Европы Binance подала заявку на исключение из кипрского реестра поставщиков услуг криптовалютных активов.

Подразделение Binance в Великобритании, Binance Markets Limited, также попросило изъять его из эквивалентного реестра Управления по вопросам финансового поведения Великобритании (FCA). Он был удален 30 мая. Таким образом, Binance остался без уполномоченных лиц в Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что французская аудиторская компания Mazars Group приостановила работу для криптоклиентов по всему миру, в том числе биржи Binance. Она должна была подготовить так называемые отчеты о "подтверждении резервов" для крупных криптобирж после краха FTX.

Также известно, что осенью прошлого года крупные украинские криптобиржи заявили, что отказываются торговать собственным токеном Binance — BNB, а государство они призвали отменить любое сотрудничество с компанией. Причиной бойкота стала информация, что Binance имеет связи с Россией и Ираном, несмотря на санкции.