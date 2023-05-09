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Франція визнала "Вагнер" терористичною організацією

9 травня 2023 22:09
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Франція визнала "Вагнер" терористичною організацією
Парламент Франції. Фото: Assemblée nationale/Twitter
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 9 травня, парламент Франції визнав російську приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією. Рішення було ухвалене одноголосно. 

Про це повідомила пресслужба посольства України у Франції.

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Як голосував парламент Франції

Відповідне рішення було прийнято парламентарями у присутності голови ЗС Франції Катрін Колони та посла України у Франції Вадима Омельченка. 

За це рішення проголосував 331 депутат, проти не було жодного голосу.

Голосування щодо ПВК "Вагнера" у парламенті Франції. Фото: Посольство України у Франції
Голосування щодо ПВК "Вагнера" у парламенті Франції. Фото: Посольство України у Франції

"Впевнені, наступним кроком буде визнання Росії державою-терористом. Працюємо над цим з нашими французькими партнерами", — йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, у лютому Верховна Рада України прийняла постанову про визнання російської приватної військової компанії "Вагнера" міжнародною злочинною організацією. Також Україна вирішила лобіювати ухвалення аналогічних рішень у парламентах держав-партнерів. 

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