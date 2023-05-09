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Франция признала "Вагнер" террористической организацией

9 мая 2023 22:09
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Франция признала "Вагнер" террористической организацией
Парламент Франции. Фото: Assemblée nationale/Twitter
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 9 мая, парламент Франции признал российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией. Решение было принято единогласно.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины во Франции.

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Соответствующее решение было принято парламентариями в присутствии главы ВС Франции Катрин Колоны и посла Украины во Франции Вадима Омельченко.

За это решение проголосовал 331 депутат, против не было ни одного голоса.

Голосование ппо ЧВК "Вагнера" в парламенте Франции. Фото: Посольство Украины во Франции
Голосование по ЧВК "Вагнера" в парламенте Франции. Фото: Посольство Украины во Франции

"Уверены, следующим шагом будет признание России государством-террористом. Работаем над этим с нашими французскими партнерами", — говорится в сообщении посольства.

Напомним, в феврале Верховная Рада Украины приняла постановление о признании российской частной военной компании "Вагнера" международной преступной организацией. Также Украина решила лоббировать принятие аналогичных решений в парламентах государств-партнеров.

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