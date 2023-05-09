Франция признала "Вагнер" террористической организацией
Сегодня, 9 мая, парламент Франции признал российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией. Решение было принято единогласно.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины во Франции.
Как голосовал парламент Франции
Соответствующее решение было принято парламентариями в присутствии главы ВС Франции Катрин Колоны и посла Украины во Франции Вадима Омельченко.
За это решение проголосовал 331 депутат, против не было ни одного голоса.
"Уверены, следующим шагом будет признание России государством-террористом. Работаем над этим с нашими французскими партнерами", — говорится в сообщении посольства.
Напомним, в феврале Верховная Рада Украины приняла постановление о признании российской частной военной компании "Вагнера" международной преступной организацией. Также Украина решила лоббировать принятие аналогичных решений в парламентах государств-партнеров.