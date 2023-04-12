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Франція заблокувала постачання боєприпасів для України на 1 млрд євро: деталі

12 квітня 2023 16:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Франція заблокувала постачання боєприпасів для України на 1 млрд євро: деталі
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Sputnik
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Уряд Франції заблокував одностайне рішення Європейського союзу щодо фінансування постачання боєприпасів в Україну.

Про це пише на РАР.

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За даними агентства, Франція не проти фінансування постачання боєприпасів, включаючи ракети, але для цього вимагає зміни рішення. Проте інші країни ЄС, такі як Польща, виступають проти цієї позиції Франції.

Таким чином, рішення ЄС про фінансування постачання боєприпасів для України поки що не ухвалене через розбіжності між країнами-членами. Раніше міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план спільної закупівлі 1 млн снарядів для передачі Україні протягом наступних 12 місяців. Однак Угорщина заявила, що не братиме участі у спільному фінансуванні цієї закупівлі.

Блокування рішення Францією може ускладнити процес забезпечення України боєприпасами, які можуть знадобитися для захисту своїх кордонів. Водночас українські офіційні особи наголошують, що підтримка з боку ЄС у цьому питанні є важливою для країни та допоможе їй забезпечити національну безпеку.

Нагадаємо, що Європа останнім часом стала більш залежною від США. Особливо у сфері озброєнь та енергоносіїв. Нині Європа планує зосередитись на розвитку європейської оборонної промисловості.

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