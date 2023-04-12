Франция заблокировала поставки боеприпасов для Украины на 1 млрд евро: детали

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Sputnik

Правительство Франции заблокировало единодушное решение Европейского союза о финансировании поставок боеприпасов в Украину.

Об этом пишет на РАР.

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По данным агентства, Франция не против финансирования поставок боеприпасов, включая ракеты, но для этого требует изменения решения. Тем не менее, другие страны ЕС, такие, как Польша, выступают против данной позиции Франции.

Таким образом, решение ЕС о финансировании поставок боеприпасов для Украины пока не принято из-за разногласий между странами-членами. Ранее, министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки 1 млн снарядов для передачи Украине в течение следующих 12 месяцев. Однако, Венгрия заявила, что не будет участвовать в совместном финансировании данной закупки.

Блокирование решения Францией может затруднить процесс обеспечения Украины боеприпасами, которые могут понадобиться для защиты своих границ. В то же время, украинские официальные лица подчеркивают, что поддержка со стороны ЕС в данном вопросе является важной для страны и поможет ей обеспечить национальную безопасность.

Напомним, что Европа в последнее время стала более зависимой от США. Особенно в сфере вооружений и энергоносителей. В настоящее время Европа планирует сосредоточиться на развитии европейской оборонной промышленности.