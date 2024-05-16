Франція запровадила надзвичайний стан у Новій Каледонії — що сталося

Поліція на вулицях після заворушень у Новій Каледонії. Фото: Lilou Garrido Navarro Kherachi/через REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон ухвалив рішення про введення надзвичайного стану в Новій Каледонії, яка є заморським володінням країни. Таке рішення запроваджують з метою "повернення порядку" на архіпелаг.

Про це повідомляє Укрінформ у четвер, 16 травня, з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

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Заворушення в Новій Каледонії

"Будь-які акти насильства є неприпустимими, із ними нещадно боротимуться, щоб забезпечити повернення республіканського порядку", — зазначив Макрон.

Тому для мирного розв'язання питання французький лідер запросив делегації Нової Каледонії до Парижа на перемовини. За мирне вирішення справ і новокаледонська сторона.

Протести на архіпелазі виникли на тлі розгляду конституційної реформи. Прихильники незалежності, до яких також входять корінні мешканці — канаки, рішуче виступають проти реформи. Внаслідок мітингів — пограбовані магазини, підпалені будинки. Через сутички з поліцією четверо вбитих та сотні поранених. Наразі на архіпелазі перебувають близько 1 800 правоохоронців, кількість яких незабаром має збільшитися.

Збитки завдані бунтівниками в Новій Каледонії. Фото: REUTERS

Депутати Франції ухвалили поправку, що розширює право голосу для мешканців, які проживають на території більш як 10 років, дозволяючи 25 000 громадянам приєднатися до виборчих списків.

Канаки, які є прихильниками деколонізації острова, звинувачують Париж у "подальшій міноризації корінного канакського народу". Кількість корінних жителів станом на 2019 рік становить 41,2% населення архіпелагу.

Наслідки протестів в Новій Каледонії. Фото: REUTERS

Що відомо про Нову Каледонію

Нова Каледонія — заморське володіння Франції з особливим статусом. Архіпелаг у південно-західній частині Тихого океану, складається з великого острова Нова Каледонія та ряду дрібних островів.

Місце розміщення Нової Каледонії. Фото: скриншот

Відповідно до Нумейської угоди 1998 року виборче право в Новій Каледонії призупинили. Право голосу на виборах і референдумах мали особи за певних умов із метою зберегти представництво корінного народу.

Документ передбачає, що статус архіпелагу має обговорюватися після третього референдуму про незалежність, який було проведено 2021 року. Однак Нова Каледонія так і не стала незалежною, в чому мешканці звинувачують епідемію Covid-19. Проте на черговому референдумі жителі архіпелагу все ж вирішили залишитися в складі Франції.

Нагадаємо, що попри внутрішньополітичні проблеми Франція також надає допомогу Україні, яка потерпає від російської агресії. Так, в рамках операції Chrysalis Франція планує передати Україні далекобійні ракети SCALP.