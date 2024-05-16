Франция ввела чрезвычайное положение в Новой Каледонии — что произошло

Полиция на улицах после беспорядков в Новой Каледонии. Фото: Lilou Garrido Navarro Kherachi/через REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии, являющейся заморским владением страны. Такое решение вводится с целью "возвращения порядка" на архипелаг.

Об этом сообщает Укринформ в четверг, 16 мая, со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Читайте также:

Беспорядки в Новой Каледонии

"Любые акты насилия недопустимы, с ними будут беспощадно бороться, чтобы обеспечить возвращение республиканского порядка", — отметил Макрон.

Поэтому для мирного решения вопроса французский лидер пригласил делегацию Новой Каледонии в Париж на переговоры. За мирное разрешение дел и новокаледонская сторона.

Протесты на архипелаге возникли на фоне рассмотрения конституционной реформы. Сторонники независимости, к которым также относятся коренные жители — канаки, решительно выступают против реформы. В результате митингов — ограблены магазины, горящие дома. Из-за столкновений с полицией четверо убитых и сотни раненых. Сейчас на архипелаге находятся около 1 800 стражей порядка, количество которых вскоре должно увеличиться.

Ущерб нанесенный бунтовщиками в Новой Каледонии. Фото: REUTERS

Депутаты Франции приняли поправку, расширяющую право голоса для жителей проживающих на территории более 10 лет, позволяя 25 000 гражданам присоединиться к избирательным спискам.

Канаки, являющиеся сторонниками деколонизации острова, обвиняют Париж в "дальнейшей миноризации коренного канакского народа". Количество коренных жителей по состоянию на 2019 год составляет 41,2% населения архипелага.

Последствия протеста в Новой Каледонии. Фото: REUTERS

Что известно о Новой Каледонии

Новая Каледония — заморское владение Франции с особым статусом. Архипелаг в юго-западной части Тихого океана состоит из большого острова Новая Каледония и ряда мелких островов.

Место расположения Новой Каледонии. Фото: скриншот

Согласно Нумейскому соглашению 1998 года, избирательное право в Новой Каледонии приостановили. Право голоса на выборах и референдумах имели лица при определенных условиях с целью сохранить представительство коренного народа.

Документ предусматривает, что статус архипелага должен обсуждаться после третьего референдума о независимости, проведенном в 2021 году. Однако Новая Каледония так и не стала независимой, в чем жители обвиняют эпидемию Covid-19. Тем не менее на очередном референдуме жители архипелага все же решили остаться в составе Франции.

Напомним, что, несмотря на внутриполитические проблемы, Франция также оказывает помощь Украине, которая страдает от российской агрессии. Так, в рамках сделки Chrysalis Франция планирует передать Украине дальнобойные ракеты SCALP.