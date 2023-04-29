Франція засуджує новий ракетний удар Росії по Україні

Рятувальники на даху житлового будинку, пошкодженого внаслідок влучення російської ракети. Фото УНІАН / Марієнко Андрій

Франція засудила нові ракетні удари, завдані Росією вночі, 28 квітня, по Україні. Зокрема, по Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.

Відповідну заяву опублікувало Міністерство закордонних справ Франції.

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Зазначається, що Росія здійснила навмисний обстріл житлових будинків в Умані, що призвело до значних людських жертв серед цивільного населення, в тому числі дітей.

"Такі удари по українській інфраструктурі та цивільному населенню підкреслюють явне бажання Росії продовжувати ескалацію загарбницької війни в Україні", — наголосили в міністерстві.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна підкреслила, що вони продовжуватимуть підтримувати українські суди та Міжнародний кримінальний суд з метою боротьби з безкарністю щодо воєнних злочинів Росії.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів про російські обстріли протягом доби. За його словами, Повітряним силам вдалося збити більшість ворожих ракет — 21 із 23.

Раніше ми також повідомляли, що вчора, 28 квітня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Ворог влучив у багатоповерхівку в Умані Черкаської області. Внаслідок обстрілу РФ знову збільшилася кількість загиблих.

Додамо, що ворог докладає зусиль, аби призупинити діяльність зернових коридорів у Чорному морі. Росія обстрілює Миколаївську область для унеможливлення її участі в угоді.