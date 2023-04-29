Франція засуджує новий ракетний удар Росії по Україні
Франція засудила нові ракетні удари, завдані Росією вночі, 28 квітня, по Україні. Зокрема, по Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.
Відповідну заяву опублікувало Міністерство закордонних справ Франції.
Франція продовжить підтримувати Україну
Зазначається, що Росія здійснила навмисний обстріл житлових будинків в Умані, що призвело до значних людських жертв серед цивільного населення, в тому числі дітей.
"Такі удари по українській інфраструктурі та цивільному населенню підкреслюють явне бажання Росії продовжувати ескалацію загарбницької війни в Україні", — наголосили в міністерстві.
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна підкреслила, що вони продовжуватимуть підтримувати українські суди та Міжнародний кримінальний суд з метою боротьби з безкарністю щодо воєнних злочинів Росії.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів про російські обстріли протягом доби. За його словами, Повітряним силам вдалося збити більшість ворожих ракет — 21 із 23.
Раніше ми також повідомляли, що вчора, 28 квітня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Ворог влучив у багатоповерхівку в Умані Черкаської області. Внаслідок обстрілу РФ знову збільшилася кількість загиблих.
Додамо, що ворог докладає зусиль, аби призупинити діяльність зернових коридорів у Чорному морі. Росія обстрілює Миколаївську область для унеможливлення її участі в угоді.