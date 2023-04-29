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Франция осуждает новый ракетный удар России по Украине

29 апреля 2023 02:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Франция осуждает новый ракетный удар России по Украине
Спасатели на крыше жилого дома, поврежденного в результате попадания российской ракеты. Фото УНИАН / Мариенко Андрей
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Франция осудила новые ракетные удары, нанесенные Россией ночью, 28 апреля, по Украине. В частности, по Черкасской, Днепропетровской и Киевской областям.

Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел Франции.

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Отмечается, что Россия совершила умышленный обстрел жилых домов в Умани, что привело к значительным человеческим жертвам среди гражданского населения, в том числе детей.

"Такие удары по украинской инфраструктуре и гражданскому населению подчеркивают явное желание России продолжать эскалацию захватнической войны в Украине", — подчеркнули в министерстве.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подчеркнула, что они будут продолжать поддерживать украинские суды и Международный уголовный суд с целью борьбы с безнаказанностью военных преступлений России.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российских обстрелах в течение суток. По его словам, Воздушным силам удалось сбить большинство вражеских ракет — 21 из 23.

Ранее мы также сообщали, что вчера, 28 апреля, российские кафиры в очередной раз атаковали Украину. Враг попал в многоэтажку в Умани Черкасской области. В результате обстрела РФ вновь увеличилось количество погибших.

Добавим, что враг прилагает усилия, чтобы приостановить деятельность зерновых коридоров в Черном море. Россия обстреливает Николаевскую область для исключения ее участия в соглашении.

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