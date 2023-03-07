Франція знімає обмеження на ядерну енергію: деталі

Ядерний реактор

Франція ухвалила рішення скасувати обмеження на ядерну енергію у своєму енергетичному балансі, що дозволить їй збільшити її частку до більш ніж 50%. Це стало можливо завдяки прискоренню плану будівництва нових ядерних електростанцій. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що уряд країни планує побудувати шість нових ядерних реакторів.

Про це повідомляє прес-служба Енергоатому.

Ядерна енергія

Таке рішення стало одним із ключових кроків у досягненні мети Франції — досягти нульових викидів до 2050 року. Для цього уряд країни визначив три стовпи: збільшення використання поновлюваних джерел енергії, скорочення загального споживання та збільшення використання ядерної енергетики.

Сьогодні ядерна енергетика становить близько третини загальної енергетичної потужності Франції, що робить її одним із лідерів у світі щодо використання цієї технології. Нові ядерні реактори дозволять Франції збільшити її частку у генерації електроенергії, одночасно скорочуючи викиди парникових газів.

Однак рішення Франції не позбавлене критики з боку екологів, які вважають, що збільшення частки ядерної енергії може збільшити ризики ядерних аварій та забруднення довкілля. Вони стверджують, що натомість Франція має збільшити свої інвестиції у відновлювані джерела енергії.

Нагадаємо, Служба безпеки завадила російським спецслужбам отримати доступ до проектно-конструкторської документації двох чинних українських атомних електростанцій, що розроблялася у Харкові. Йдеться про матеріали Запорізької та Південноукраїнської АЕС, які мають стратегічне значення для безпечної експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури України.

Також ми писали, що російські окупаційні війська, які перебувають на ЗАЕС, не можуть змусити більшість персоналу Запорізької атомної електростанції погодитись на співпрацю. Українські атомники відмовляються працювати із ворогом.