Ядерный реактор

Франция приняла решение отменить ограничения на ядерную энергию в своем энергетическом балансе, что позволит ей увеличить ее долю до более чем 50%. Это стало возможным благодаря ускорению плана строительства новых ядерных электростанций. Президент Франции, Эммануэль Макрон, заявил, что правительство страны планирует построить шесть новых ядерных реакторов.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Ядерная энергия

Такое решение стало одним из ключевых шагов в достижении цели Франции — достичь нулевых выбросов к 2050 году. Для этого правительство страны определило три столпа: увеличение использования возобновляемых источников энергии, сокращение общего потребления и увеличение использования ядерной энергетики.

Сегодня ядерная энергетика составляет около трети общей энергетической мощности Франции, что делает ее одним из лидеров в мире по использованию этой технологии. Новые ядерные реакторы позволят Франции увеличить ее долю в генерации электроэнергии, одновременно сокращая выбросы парниковых газов.

Однако решение Франции не лишено критики со стороны экологов, которые считают, что увеличение доли ядерной энергии может увеличить риски ядерных аварий и загрязнения окружающей среды. Они утверждают, что вместо этого Франция должна увеличить свои инвестиции в возобновляемые источники энергии.

Напомним, Служба безопасности помешала российским спецслужбам получить доступ к проектно-конструкторской документации двух действующих украинских атомных электростанций, что разрабатывалась в Харькове. Речь идет о материалах Запорожской и Южноукраинской АЭС, которые имеют стратегическое значение для безопасной эксплуатации объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Также мы писали, что российские оккупационные войска, которые находятся на ЗАЭС, не могут заставить большинство персонала Запорожской атомной электростанции согласиться на сотрудничество. Украинские атомщики отказываются работать с врагом.