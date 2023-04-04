Франциск закликав молитися за українців, які страждають від війни
4 квітня 2023 02:42
Папа Римський молиться за Україну
Папа Римський Франциск закликав на Великодньому тижні молитися за українців, які страждають від війни.
Про це повідомляє Twitter Понтифіка.
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"У ці дні Страсного тижня помолімося разом за змучений війною народ України та за всі народи, які переживають війну, щоб з Божою допомогою були відкриті шляхи миру", — написав Папа Римський.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що хоче приїхати до Києва. Але він зробить це тільки в тому випадку, якщо разом з Києвом відвідає і москву, бо поодинці їхати у ці міста не планує.