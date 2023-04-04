Франциск закликав молитися за українців, які страждають від війни

Папа Римський молиться за Україну

Папа Римський Франциск закликав на Великодньому тижні молитися за українців, які страждають від війни.

Про це повідомляє Twitter Понтифіка.

Читайте також:

"У ці дні Страсного тижня помолімося разом за змучений війною народ України та за всі народи, які переживають війну, щоб з Божою допомогою були відкриті шляхи миру", — написав Папа Римський.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що хоче приїхати до Києва. Але він зробить це тільки в тому випадку, якщо разом з Києвом відвідає і москву, бо поодинці їхати у ці міста не планує.