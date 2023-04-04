Франциск призвал молиться за украинцев, которые страдают от войны

Папа Римский молится об Украине

Папа Римский Франциск призвал на Пасхальной неделе молиться за украинцев, которые страдают от войны.

Об этом сообщает Twitter Понтифика.

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"В эти дни Страстной недели помолимся вместе за измученный войной народ Украины и все народы, которые переживают войну, чтобы с Божьей помощью были открыты пути мира", — написал Папа Римский.

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что хочет приехать в Киев. Но он сделает это только в том случае, если вместе с Киевом посетит и москву, потому что в одиночку ехать в эти города не планирует.