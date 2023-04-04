Франциск призвал молиться за украинцев, которые страдают от войны
4 апреля 2023 02:42
Папа Римский молится об Украине
Папа Римский Франциск призвал на Пасхальной неделе молиться за украинцев, которые страдают от войны.
Об этом сообщает Twitter Понтифика.
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"В эти дни Страстной недели помолимся вместе за измученный войной народ Украины и все народы, которые переживают войну, чтобы с Божьей помощью были открыты пути мира", — написал Папа Римский.
Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что хочет приехать в Киев. Но он сделает это только в том случае, если вместе с Киевом посетит и москву, потому что в одиночку ехать в эти города не планирует.