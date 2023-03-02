​​​​​​​ФСБ повідомляє про знищення "української ДРГ", а адміністрація Брянщини говорить, що це вигадка України

ФСБ запевняє, що веде боротьбу з "українськими диверсантами"

В росії заявили, що спецслужби уже ведуть боротьбу з "українською ДРГ". Разом з тим, у адміністрації заявляють, що вигадки про заручників і підірвані об’єкти інфраструктури розповсюджує Україна.

Про це повідомляє російський пропагандистський Telegram-канал SHOT.

ФСБ "знищує" ДРГ

Федеральна служба безпеки заявила, що у Климовському районі Брянської області сили ФСБ та міністерства оборони росії ведуть боротьбу із порушниками державного кордону рф.

Цими порушниками росіяни називали “озброєних українських націоналістів”.

Адміністрація спростовує

Разом з тим, джерело у адміністрації Брянської області розповіло, що заяви мешканців Брянської області до екстрених служб про "десятки диверсантів", "підриви інфраструктури" та “велику кількість заручників” є вигадкою.

Це, на думку представника адміністрації, є інформаційною спецоперацією "Центру інформаційно-психологічних операцій ЗСУ".

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, вранці російські медіапропагандисти заявили про те, що на території Брянської області діє "українська диверсійно-розвідувальна група".

Пишуть, що "диверсанти" нібито обстріляли легковий автомобіль. Крім того, медіапропагандисти країни-агресора заявили про атаку "української ДРГ" на шкільний автобус.

Йшлося також про захоплення заручників у одному із сіл Брянської області.

Пізніше пропагандисти рф заявили, що "українці" нібито підірвали підстанцію і газову станцію, а також ведуть бій у селищі Сушани.

Фото з російських ЗМІ