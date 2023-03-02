​​​ФСБ сообщает об уничтожении "украинской ДРГ", а администрация Брянщины говорит, что это вымысел Украины

ФСБ уверяет, что ведет борьбу с "украинскими диверсантами"

В россии заявили, что спецслужбы уже ведут борьбу с "украинской ДРГ". Вместе с тем, в администрации заявляют, что выдумки о заложниках и взорванных объектах инфраструктуры распространяет Украина.

Об этом сообщает российский пропагандистский Telegram-канал SHOT.

ФСБ "уничтожает" ДРГ

Федеральная служба безопасности заявила, что в Климовском районе Брянской области силы ФСБ и министерства обороны россии ведут борьбу с нарушителями государственной границы рф.

Этими нарушителями россияне называли "вооруженных украинских националистов".

Администрация опровергает

Вместе с тем, источник в администрации Брянской области рассказал, что заявления жителей Брянской области в экстренные службы о "десятках диверсантов", "подрывах инфраструктуры" и "большом количестве заложников" являются выдумкой.

Это, по мнению представителя администрации, является информационной спецоперацией Центра информационно-психологических операций ВСУ.

Напомним, сегодня, 2 марта, утром российские медиапропагандисты заявили о том, что на территории Брянской области действует "украинская диверсионно-разведывательная группа".

Пишут, что "диверсанты" якобы обстреляли легковой автомобиль. Кроме того, медиапропагандисты страны-агрессора заявили об атаке "украинской ДРГ" на школьный автобус.

Речь также шла о захвате заложников в одном из сел Брянской области.

Позже пропагандисты россии заявили, что "украинцы" якобы взорвали подстанцию и газовую станцию, а также ведут бой в поселке Сушаны.

Фото из российских СМИ