ФСБ сообщает об уничтожении "украинской ДРГ", а администрация Брянщины говорит, что это вымысел Украины
В россии заявили, что спецслужбы уже ведут борьбу с "украинской ДРГ". Вместе с тем, в администрации заявляют, что выдумки о заложниках и взорванных объектах инфраструктуры распространяет Украина.
Об этом сообщает российский пропагандистский Telegram-канал SHOT.
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ФСБ "уничтожает" ДРГ
Федеральная служба безопасности заявила, что в Климовском районе Брянской области силы ФСБ и министерства обороны россии ведут борьбу с нарушителями государственной границы рф.
Этими нарушителями россияне называли "вооруженных украинских националистов".
Администрация опровергает
Вместе с тем, источник в администрации Брянской области рассказал, что заявления жителей Брянской области в экстренные службы о "десятках диверсантов", "подрывах инфраструктуры" и "большом количестве заложников" являются выдумкой.
Это, по мнению представителя администрации, является информационной спецоперацией Центра информационно-психологических операций ВСУ.
Напомним, сегодня, 2 марта, утром российские медиапропагандисты заявили о том, что на территории Брянской области действует "украинская диверсионно-разведывательная группа".
Пишут, что "диверсанты" якобы обстреляли легковой автомобиль. Кроме того, медиапропагандисты страны-агрессора заявили об атаке "украинской ДРГ" на школьный автобус.
Речь также шла о захвате заложников в одном из сел Брянской области.
Позже пропагандисты россии заявили, что "украинцы" якобы взорвали подстанцию и газовую станцию, а также ведут бой в поселке Сушаны.
Фото из российских СМИ