ФСБ стверджує, що спіймала у Севастополі "українських шпигунів": деталі

"Шпигуни" нібито продавали інформацію про військаові об’єкти українським спецслужбам

У Севастополі російська окупаційна федеральна служба безпеки затримала двох місцевих жителів. Стверджується, що це шпигуни, які працювали на користь України.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство "РИА Новости".

"Українські шпигуни"

У окупованому Севастополі, як заявили представники федеральної служби безпеки, було затримано двоє місцевих мешканців.

Їх звинуватили у шпигунстві на користь України.

У чому їх звинувачують

За інформацією російської сторони, ці два мешканці Севастополя нібито самі пропонували українським спецслужбам придбати у них інформацію про об’єкти міністерства оборони росії в Криму.

Цю інформацію один із "шпигунів" буцімто встиг відправити електронною поштою, а іншому не дали ФСБшники, затримавши обох.

Нагадаємо, у Ростові-на-Дону обласний суд виніс громадянину рф Д.М. Лобову і громадянину Республіки Вірменія А.Р. Хачатряну за "державну зраду". Йдеться про те, що вони нібито збирали відомості для українського військово-промислового комплексу.

Фото: ТАСС