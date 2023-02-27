ФСБ стверджує, що спіймала у Севастополі "українських шпигунів": деталі
У Севастополі російська окупаційна федеральна служба безпеки затримала двох місцевих жителів. Стверджується, що це шпигуни, які працювали на користь України.
Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство "РИА Новости".
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"Українські шпигуни"
У окупованому Севастополі, як заявили представники федеральної служби безпеки, було затримано двоє місцевих мешканців.
Їх звинуватили у шпигунстві на користь України.
У чому їх звинувачують
За інформацією російської сторони, ці два мешканці Севастополя нібито самі пропонували українським спецслужбам придбати у них інформацію про об’єкти міністерства оборони росії в Криму.
Цю інформацію один із "шпигунів" буцімто встиг відправити електронною поштою, а іншому не дали ФСБшники, затримавши обох.
Нагадаємо, у Ростові-на-Дону обласний суд виніс громадянину рф Д.М. Лобову і громадянину Республіки Вірменія А.Р. Хачатряну за "державну зраду". Йдеться про те, що вони нібито збирали відомості для українського військово-промислового комплексу.
Фото: ТАСС